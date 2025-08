Ventos forte com chegada de chuva derrubam árvore em rodovia de Aquidauana

Tempo em Aquidauana na manhã de hoje / Celine Régis, O Pantaneiro

O anúncio da chuva por volta das 23h de domingo (3) foi com os ventos fortes em Aquidauana e Anastácio. Uma árvore caiu na BR-262.

Na BR-262, a aproximadamente 50km de Aquidauana, havia uma árvore caída no meio da pista, do lado de quem viaja no sentido Campo Grande a Aquidauana.