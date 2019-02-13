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Política

Beto Pereira é eleito primeiro vice-líder do PSDB na Câmara dos Deputados

O partido conta com 30 parlamentares no total e confirmou também Carlos Sampaio, de São Paulo, como líder do partido

Guilherme Henrique

Publicado em 13/02/2019 às 12:00

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Em seu primeiro mandato como deputado federal, Beto Pereira foi eleito primeiro vice-líder do PSDB. A eleição aconteceu na tarde desta terça-feira (12), na primeira reunião da bancada tucana na Câmara dos Deputados, nesta nova legislatura.  O partido conta com 30 parlamentares no total e confirmou também Carlos Sampaio, de São Paulo, como líder do partido.

Para Beto Pereira, “tive a honra de ser escolhido para ser o primeiro vice-líder. Vou atuar ao lado do líder, Carlos Sampaio e serei um grande apoiador das ideias tucanas em Brasília, defendendo os interesses de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Agradeço a confiança em mim depositada pelos meus colegas parlamentares”, afirmou durante a reunião.

Segundo o deputado Carlos Sampaio, Beto Pereira reúne renovação e experiência para o cargo. “Beto é qualificado. Ele representa a nova versão do PSDB, um partido conectado com a sociedade e com posições muito claras em defesa do nosso eleitorado. Ele foi prefeito, foi deputado estadual, relator da reforma da previdência no Estado e vai falar em meu nome em todos os cantos dessa Casa Legislativa”, disse.

Na ausência do líder, caberá a Beto Pereira nortear as discussões de votações de propostas, a articulação política e a responsabilidade de unificar o discurso partidário. No Plenário, ao substituir o líder, será o deputado sul-mato- grossense a expressar as opiniões do PSDB em votações, bem como participar da definição da pauta do Plenário no colégio de líderes. Beto poderá orientar a bancada, falar pela bancada, dispensar discussão de matérias com parecer favorável, adiantar a discussão de um projeto de lei em comissão e registrar candidatos a cargos de direção na mesa diretora da Câmara dos Deputados.

“Mesmo em meu primeiro mandato, estou preparado, mas com muita humildade para esta missão. A experiência como prefeito por duas vezes me faz ter essa conexão com os anseios da população. Como deputado estadual, presidi comissões importantes como a de Constituição, Justiça e Redação, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Combustíveis e relatei a CPI da Enersul/Energisa. Espero dar orgulho ao meu Mato Grosso do Sul”, finalizou Beto.

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