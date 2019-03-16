Banco do Brasil de Bodoquena divulga linhas de crédito para 2019

Desde o início de ano, empresários e produtores rurais já têm acesso a linhas exclusivas de crédito do Banco do Brasil de Bodoquena, localizado na Rua 13 de Maio, 317. Entretanto, muitos ainda não se atentaram para a disponibilidade dos recursos disponíveis para a região. Dessa forma, o gerente da unidade, Newton Nogueira, concedeu entrevista ao jornal O Pantaneiro para tirar dúvidas sobre as linhas de crédito disponíveis e também quanto ao horário de atendimênto na agência, que atualmente fecha às 13 horas. Acompanhe a entrevista:

Quais são as linhas de crédito disponíveis para 2019?

Para a Pessoa Jurídica, nós temos as linhas de capital de giro e também as linhas do FCO que

estão abertas desde janeiro. É necessário que a empresa realize seu o cadastro para que possamos analisar quais os valores estão disponíveis a fim de elaborar uma proposta direcionada ao que a empresa precisa, como uma implantação, melhoria, uma reforma, entre outros, dentro da linha de capital de giro, o próprio giro da empresa, pagamentos de tributos, inclusive, décimo terceiro de funcionários, além de despesas administrativas.

Quais são os requisitos necessários para essa linha de crédito?

É preciso atualizar o cadastro, dessa forma, o empresário deve procurar seu contador e providenciar sua relação de faturamento, os dados de cadastro da empresa, com declaração de imposto individual,

contrato social e cartão do CNPJ.

Nós fazemos a abertura da conta, quando a empresa ainda não tem e quando tem a gente atualiza o cadastro, calcula-se o limite de crédito e vamos determinar conforme o faturamento qual o valor máximo e mínimo que é possível liberar.

Levando em consideração a quantidade de assentamentos em Bodoquena, e em todos eles

temos pequenos produtores, qual a linha de crédito que o BB oferece aos produtores de

Bodoquena?

Esses produtores já são atendidos hoje pelo PRONAF (Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar), tanto para custeio de sua produção, quanto para investimentos em suas propriedades, como por exemplo, construção, ampliação, reforma entre outros.

Quem tem direito a esse crédito?

Todo cliente que não tenha restrição financeira, que tenha um cadastro rural e possua imóvel,

mesmo que arrendado. Depois de feito cadastro junto a AGRAER (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural ), já tem acesso a essas linhas de crédito.

Porque o BB de Bodoquena fecha o atendimento ao público às 13 horas?

Esse horário foi estipulado desde a inauguração da agencia. Certa vez foi pleiteada uma mudança, mas para que isso ocorra, tem que haver uma concordância de todos os bancos da praça, passar por uma aprovação junto à Câmara municipal, pra que isso possa acontecer.

Na época não deu certo em razão da questão de disponibilidade de tempo e funcionário também,

inclusive estamos com poucos funcionários, sendo hoje eu (gerente) mais dois funcionários para atender nossos clientes e ainda tratar a parte interna do banco, porém já estamos revendo esta questão. Embora tenhamos poucos funcionários , nós temos no desdobrado para oferecer um melhor atendimento.

Existe alguma previsão, algum projeto que visa a mudança de horário ao publico, inclusive que

se enquadre com as demais cidades da região, que tem horário de atendimento até as 15 horas?

Se nós conseguirmos essa unanimidade perante toda a comunidade, é possível a mudança

sim.

Mas o que seria preciso para essa mudança no horário de atendimento, a comunidade precisa

se manifestar? Procurar a agência? Como seria essa manifestação?

É necessário abrir uma demanda. Por exemplo: a Câmara de Vereadores nos solicita via oficio

essa mudança, nós a encaminhamos à Superintendência e ela faz a avaliação. Seria preciso uma adequação em nosso pessoal, aumento de funcionários, mas não vejo dificuldade, é possível. Durante a implantação, não conseguimos essa adequação de pessoal, mas hoje é diferente e existe até uma previsão de melhoria.