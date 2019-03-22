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Bodoquena vai construir parque e balneário municipal e reformar rodoviária

Três importantes obras para o município, não só para o fomento do turismo, mas para o bem-estar da população

Renan Nucci

Publicado em 22/03/2019 às 14:31

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A Prefeitura de Bodoquena realizou a assinatura da Ordem de Serviço da Construção do Balneário e do Parque Municipal, duas importantes obras, que estavam paradas há mais de 10 anos.

Na ocasião, as autoridades também prestigiaram a inauguração da obra de reforma do Terminal Rodoviário Vicente Valdivino Martins, que estava depredado e invadido por pombos.

Três importantes obras para o município, não só para o fomento do turismo, mas para o bem-estar da população. Segundo Vivian Cruz, assessora de planejamento, as obras são oriundas de convênios antigos, que estavam quase extintos.

“Percorremos longo caminho até aqui. Elaboramos projetos, mandamos para apreciação do Ministério do Turismo e fomos atrás de todas as licenças necessárias para que as obras fossem viabilizadas, pois os convênios já estavam praticamente cancelados”, disse.

Por sua vez, o prefeito Kazu Horii destacou que o objetivo da administração é dar mais condições aos moradores e visitantes. “Bodoquena se consolida como ponto turístico, mas precisamos incrementar o que a gente oferece a quem nos visita. A rodoviária foi um projeto com recurso próprio da prefeitura, para melhorar a qualidade do atendimento às pessoas que usam o local”.

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