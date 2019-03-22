Mulher é agredida e ameaçada com faca pelo próprio filho em Bodoquena

Bodoquena
O suspeito tem apenas 14 anos
Mulher de 32 anos diz que foi agredida com socos e ainda ameaçada de morte pelo próprio filho de 14 anos. O fato aconteceu na tarde de ontem (21), em casa localizada no Centro do Bodoquena.
Segundo o boletim de ocorrência, tudo começou quando mãe e filho foram tratar de uma viagem do menino para uma fazenda. Contudo, o adolescente desistiu de última hora e no caminho de volta para casa passou a agredir a mãe a socos.
Já na residência, o menino teria se armado com uma faca e tentado esfaquear a vítima. Contudo, ela conseguiu desviar e correr para fora, onde pediu ajuda a vizinhos.
O adolescente se trancou no quarto até a chegada da Policia Militar. A faca foi encontrada debaixo do guarda roupas. Mae e filho foram encaminhados para a delegacia.
*Com informações de Ricardo Flores
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