Prefeitura de Bodoquena realiza VII Conferência Municipal de Saúde

Região
O evento é gratuito e destinado a usuários do SUS, trabalhadores, gestores, prestadores de serviço e a população em geral
A Prefeitura Municipal de Bodoquena, por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com o Conselho de Saúde, realiza, nesta quarta-feira (27), a VII Conferência Municipal de Saúde, com o tema “Democracia e Saúde: Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do SUS”.
Estabelecidas em 1988 pela Lei Federal 8.142, as Conferências de Saúde funcionam como fóruns de deliberação e discussão de diretrizes para a saúde pública para os quatro anos seguintes.
Segundo o secretario de Saúde, Lauro de Aquino Neto, o conjunto de instruções é proposto pelos participantes dos encontros, promovendo ampla participação popular. “Esses encontros estimulam a participação social e o protagonismo do cidadão na formulação de instruções que guiarão a execução de políticas públicas, conforme os anseios dos usuários”, explica o secretário.
O evento é gratuito e destinado a usuários do SUS, trabalhadores, gestores, prestadores de serviço e a população em geral.
Serviço
VII Conferência Municipal de Saúde de Bodoquena
Data: 27 de março, quarta-feira
Horário: das 7h às 17h
Local: Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
Endereço: Av. Manoel Rodrigues Oliveira, 211
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