PM prende dois por porte de arma e caça ilegal em Bodoquena

Dois homens foram presos em flagrantes pela Polícia Militar Rodoviária por porte ilegal de arma de fogo e caça ilegal.

O fato ocorreu neste sábado (30), quando em torno das 17h45min, a equipe da Base Operacional Rodoviária (BOpRv) de Bonito, em ação de policiamento ostensivo preventivo na MS-178, no trecho entre as cidades de Bonito e Bodoquena, abordou um veículo Fiat Uno conduzido por um homem de 29 anos de idade, tendo um passageiro de 36 anos de idade.

Durante a vistoria no interior do veículo, a equipe policial localizou sobre o banco traseiro um tatu dentro de um saco plástico, com um ferimento na cabeça, aparentemente provocado por arma de fogo. Também estava no banco uma arma de fogo tipo carabina, calibre .22 com 05 munições intactas.

Durante a entrevista, o passageiro declarou ser proprietário da arma e que estavam retornando da região conhecida como Campina, onde abateram o animal silvestre. A versão foi confirmada pelo condutor do Uno, que declarou ser o proprietário do veículo. Os autores, a caça e a arma foram apreendidos e a ocorrência apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Bodoquena, para as providências.