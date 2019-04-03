Avança licitação para construção de ponte de concreto no Rio Salobra

A Comissão de Licitação de Obras da Agsul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) se reuniu nesta manhã (3), para abertura de licitação – Tomada de Preço nº 001/2019 para a construção da ponte de concreto armado sobre o Rio Salobra, no Assentamento Canaã, em Bodoquena.

O Prefeito de Bodoquena, Kazuto Horii, ressaltou a importância da construção para o município. “Após o rompimento da ponte seguimos buscando uma resolução definitiva para o problema. Tanto que vim para Campo Grande em 2 de janeiro e conversei com o Governador e o Secretário da Segov, Eduardo Corrêa Riedel, que se comprometeram a dar prioridade. Nós fomos atendidos, tanto que essa é a primeira tomada de preço de 2019”, ressalta.

A empresa vencedora foi a SOTEF Engenharia, representada no ato por Ronaldo Bernardo da Silva. O valor orçado da obra é de, aproximadamente, R$ 1,7 milhão para a construção de uma passagem de 50 metros de comprimento. Após a assinatura da Ordem de Serviço, a empresa terá 180 dias para execução.

Até a construção da ponte de concreto a Prefeitura de Bodoquena providenciou um desvio para travessia de veículos dentro do Rio Salobra. E, para evitar transtornos em dias de chuva, quando ocorre o aumento do nível do rio, foi confeccionada uma balsa para a passagem dos veículos. Além do desvio e da balsa, a Secretaria de Obras construiu uma passarela suspensa para a travessia de pedestres.