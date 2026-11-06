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OPORTUNIDADES

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 27 vagas de emprego nesta sexta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Redação O Pantaneiro

Publicado em 06/11/2026 às 08:19

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casa do trabalhador 3

A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza, nesta sexta-feira (06), 27 vagas de emprego para candidatos que buscam uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Os postos contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e outras cidades da região.

Nas vagas locais, há oportunidades para açougueiro (01), alinhador veicular (01), assistente de compras (01), carregador e descarregador de caminhões (08), estoquista (02), mecânico de manutenção de automóveis e veículos similares (02), motorista entregador (02) e vendedor interno (01).

Para candidatos PCD (pessoas com deficiência), não há vagas específicas ofertadas nesta sexta-feira.

Já nas vagas regionais (rural/outras cidades), há oportunidades para atendente de lojas (02), campeiro na pecuária (03), garçom (02), trabalhador agropecuário em geral (01) e trabalhador de pecuária polivalente (01).

De acordo com a Casa do Trabalhador, pelo telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para participar de qualquer processo seletivo, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos exigidos para a função.

As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, no bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

 

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO)

- 01 açougueiro;

- 01 alinhador veicular;

- 01 assistente de compras;

- 08 carregadores e descarregadores de caminhões;

- 02 estoquistas;

- 02 mecânicos de manutenção de automóveis e veículos similares;

- 02 motoristas entregadores;

- 01 vendedor interno;

 

VAGAS PCD

- Não há vagas específicas nesta sexta-feira.

 

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

- 02 atendentes de lojas;

- 03 campeiros na pecuária;

- 02 garçons;

- 01 trabalhador agropecuário em geral;

- 01 trabalhador de pecuária polivalente.

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