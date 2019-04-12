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Crianças da Rede Municipal de Ensino de Bodoquena recebem ovos de Páscoa

Renan Nucci

Publicado em 12/04/2019 às 10:06

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A Prefeitura Municipal de Bodoquena, por meio das secretarias de Assistência Social e Educação, entregaram, pelo segundo ano consecutivo, ovos de Páscoa para as crianças da Rede Municipal de Ensino de Bodoquena em comemoração à Páscoa, que será celebrada dia 21 de abril.

A ação foi possível graças a parceria com a franqueada da Cacau Show em Miranda, com extensão em Bodoquena, Jully Ana F. Niehues, que, por meio do Instituto Cacau Show, doou  1.656 ovos para as crianças de Bodoquena.

A distribuição teve início na segunda-feira (08) nas escolas Ataíde Sampaio, localizada no Assentamento Sumatra e na escola Marechal Rondon, no Distrito de Morraria do Sul. Na terça e quarta-feira a entrega aconteceu no SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). Já nesta manhã (11), acompanhada do prefeito Kazuto Horri, a distribuição foi feita no Centro de Educação Infantil Gildete Auseni Gomes (CEIGIL) e, durante a tarde, será realizada na Ceimap (Centro de Educação Infantil Maria Madalena Farias Pina). As entregas dos ovos de Páscoa serão finalizadas amanhã (12), nas escolas Dr Arnaldo Estevão de Figueiredo e João Batista Pacheco.

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