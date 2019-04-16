Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 13:32

Buscar

Últimas notícias
X

Bodoquena

Bodoquena divulgação cronograma de vacinação contra a gripe

Renan Nucci

Publicado em 16/04/2019 às 06:52

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, que teve inicio na última quarta-feira (10), está sendo realizada na (UBS) Unidade Básica de Saúde Maria Rita Sena Campos e (ESF) Estratégia de Saúde da Família 1 "Urbano" - Nova Esperança,  de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h  às 16h30.

A campanha está dividida em públicos alvos, sendo realizada a vacinação, até esta quinta-feira dia 18, apenas de gestantes, puérperas (mulheres até 45 dias de pós parto) e crianças de 6 meses, até menores de 6 anos. Após essa data, até o dia 22, também serão vacinados trabalhadores da saúde, povos indígenas, idosos, população e funcionários prisionais, professores e portadores de doenças crônicas não transmissíveis. Será realizado o Dia D, em 4 de maio, pacientes acamados serão vacinados após esse dia. Já a área rural terá um cronograma especifico, a partir de 20 de maio.

Segundo o Ministério da Saúde a escolha dos grupos que recebem a vacina segue recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS). Essa definição também é baseada em estudos epidemiológicos e no comportamento das infecções respiratórias, que têm como principal agente os vírus da gripe. Por isso, são priorizadas as populações com maior chance de complicações e óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave. A vacina contra gripe é segura e reduz as complicações que podem produzir casos graves da doença, internações e óbitos.

Serviço

Campanha Nacional de Vacinação contra Gripe

Data: até 18/04 - para gestantes, puérperas e crianças entre 6 meses e menores de 6 anos

           até 22/04 – demais grupos prioritários

           04/05 – Dia D de Vacinação

Horário: das 7h às 11h e das 13h às 16h30, de segunda à sexta-feira

              Dia D das 8h às 17h, sábado

Local: UBS Maria Rita Sena Campos - Rua Manoel de Pinho, 435, Centro

           ESF Urbano - Rua Assembleia de Deus, 23

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

ÚLTIMAS

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Eventos climáticos

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo