Bodoquena divulgação cronograma de vacinação contra a gripe

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, que teve inicio na última quarta-feira (10), está sendo realizada na (UBS) Unidade Básica de Saúde Maria Rita Sena Campos e (ESF) Estratégia de Saúde da Família 1 "Urbano" - Nova Esperança, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 16h30.

A campanha está dividida em públicos alvos, sendo realizada a vacinação, até esta quinta-feira dia 18, apenas de gestantes, puérperas (mulheres até 45 dias de pós parto) e crianças de 6 meses, até menores de 6 anos. Após essa data, até o dia 22, também serão vacinados trabalhadores da saúde, povos indígenas, idosos, população e funcionários prisionais, professores e portadores de doenças crônicas não transmissíveis. Será realizado o Dia D, em 4 de maio, pacientes acamados serão vacinados após esse dia. Já a área rural terá um cronograma especifico, a partir de 20 de maio.

Segundo o Ministério da Saúde a escolha dos grupos que recebem a vacina segue recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS). Essa definição também é baseada em estudos epidemiológicos e no comportamento das infecções respiratórias, que têm como principal agente os vírus da gripe. Por isso, são priorizadas as populações com maior chance de complicações e óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave. A vacina contra gripe é segura e reduz as complicações que podem produzir casos graves da doença, internações e óbitos.

Serviço

Campanha Nacional de Vacinação contra Gripe

Data: até 18/04 - para gestantes, puérperas e crianças entre 6 meses e menores de 6 anos

até 22/04 – demais grupos prioritários

04/05 – Dia D de Vacinação

Horário: das 7h às 11h e das 13h às 16h30, de segunda à sexta-feira

Dia D das 8h às 17h, sábado

Local: UBS Maria Rita Sena Campos - Rua Manoel de Pinho, 435, Centro

ESF Urbano - Rua Assembleia de Deus, 23