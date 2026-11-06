Sexta será de sol entre nuvens e sensação térmica de 43°C em Aquidauana

METEOROLOGIA
Previsão indica mais um dia de calor intenso no município e região; não há expectativa de chuva
Amanhecer desta sexta-feira em Aquidauana / O Pantaneiro
O calor segue intenso em Aquidauana e região ao longo desta sexta-feira (06), com os termômetros registrando temperaturas mínima de 24°C e máxima de 38°C. Nas horas mais quentes, a sensação térmica pode alcançar os 43°C.
De acordo com o Climatempo, o dia será de sol entre nuvens e sem expectativa de chuva, apesar da maior presença de nebulosidade em determinados momentos.
Os ventos sopram predominantemente de nordeste, a seis quilômetros por hora, em média, mas com rajadas que podem alcançar 31 quilômetros por hora.
O sol nasceu às 04h59 e se põe às 17h54, considerando o horário local. A lua está na fase minguante.
METEOROLOGIA
Sensação térmica prevista é de 36°C; não há expectativa de chuva
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