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Bodoquena

Mais de 350 atletas amadores competem na 9ª Copa Gerônimo Hermosilha de Futsal

O objetivo do evento é promover o amor ao esporte e saúde aos participantes

Vanessa Ricarte

Publicado em 16/04/2019 às 12:37

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Considerado o maior evento esportivo de Bodoquena, a 9ª edicação da Copa Gerônimo Hermosilha de Futebol estreou na última sexta-feira (12), no Ginásio de Esportes da cidade, com a participação de mais de 350 atletas da região. Conforme o organizador do evento, o vereador Fernando Eduardo Areco Dias, mais conhecido por Professor Fernando, no total são mais de 30 equipes que participam da competição.

“Na última sexta, tivemos 4 jogos à noite, no sábado mais 4 também à noite e no último domingo, 4 jogos pela manhã. São diversas categorias: fraldinha, pré-mirim, mirim, infantil, adulto livre (feminino e masculino) e a novidade dessa edição é o master, com atletas acima de 49 anos”, explicou o Professor Fernando.

O intuito da competição, segundo o organizador, é promover o esporte na região, além de estimular os participantes a manterem uma vida saudável. “Trata-se de uma oportunidade para a prática do esporte, voltada a todas as idades. Estamos confiantes de que será uma copa limpa, de muita lealdade como sempre foi, e sempre respeitando as regras do jogo. O veneto nasceu com esse objetivo: trazer o esporte aos cidadãos, momento de lazer e entretenimento, para que os participantes possam sair, encontrar amigos e se divertir”, analisou.

Apoio

Professor Fernando afirma que é preciso levantar 7 mil reais para viabilizar o evento, e conta com apoio de patrocinadores para que a Copa possa ter continuidade na região. “Haverá premiações para o melhor artilheiro e goleiro. Camisetas também serão oferecidas aos melhores da copa, por isso temos um painel onde divulgamos as marcas que nos apoia e o serviço de som em que anunciamos constantemente o apoio”, relata o organizador.

Empresários da região, além da Prefeitura Municipal de Bodoquena, contribuíram para a oportunizar a prática do esporte na cidade. “São amigos que acreditam na capacidade do evento de promover lazer e saúde aos participantes.”

Para o próximo fim de semana, mais de 35 equipes são esperadas para dar sequência ao maior evento esportivo da cidade. “É uma prática que faz a gente se sentir feliz e melhorar a nossa saúde”, finaliza Professor Fernando.

*Com informações de Ricardo Flores.

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