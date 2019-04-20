Motorista ameaça trocar tiros com PMs em posto e vai preso em Bodoquena

Motorista de caminhão de 57 anos foi preso pela Polícia Militar com um revólver calibre 38 municiado na madrugada de quinta-feira, em Bodoquena. Ele ainda ofendeu os policiais e ameaçou dizendo que trocaria tiros com eles se fosse preciso.

Segundo boletim de ocorrência, o guarda de um posto de combustíveis que fica na saída de Bodoquena para Miranda pediu socorro informando que o veículo havia estacionado de forma irregular e que o motorista estava fazendo ameaças.

Quando a PM chegou, o suspeito se negou a tirar o caminhão e disse que iria trocar tiros, investindo contra a equipe. No entanto, ele foi imobilizado e preso com o revólver carregado, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Com informações de Ricardo Flores