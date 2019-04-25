Bodoquena recebe pela primeira vez etapa da Copa Morena de Futsal

Bodoquena recebe pela primeira vez, dias 26 e 27 de abril, a primeira fase da Copa Morena de Futsal, realizada pela TV Morena e a Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul (FFSMS), com parceria da Prefeitura Municipal de Bodoquena, por meio do Departamento de Esporte do município.

O evento será realizado no Ginásio Nazário Costa Campos e contará com participação das equipes de Bodoquena, Bonito, Guia Lopes, Jardim, Miranda e Sidrolândia que disputarão seis jogos na categoria masculino adulto livre.

O Campeonato será realizado sexta-feira (26), a partir das 19h30 e sábado (27) às 9h e às 19h30. A entrada será 1kg de alimento não perecível que será doado às famílias carentes escolhidas pelo Departamento de Esporte.