Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 13:33

Buscar

Últimas notícias
X

Esporte

Bodoquena recebe pela primeira vez etapa da Copa Morena de Futsal

Renan Nucci

Publicado em 25/04/2019 às 08:25

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Bodoquena recebe pela primeira vez, dias 26 e 27 de abril, a primeira fase da Copa Morena de Futsal, realizada pela TV Morena e a Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul (FFSMS), com parceria da Prefeitura Municipal de Bodoquena, por meio do Departamento de Esporte do município.

O evento será realizado no Ginásio Nazário Costa Campos e contará com participação das equipes de Bodoquena, Bonito, Guia Lopes, Jardim, Miranda e Sidrolândia que disputarão seis jogos na categoria masculino adulto livre.

O Campeonato será realizado sexta-feira (26), a partir das 19h30 e sábado (27) às 9h e às 19h30. A entrada será 1kg de alimento não perecível que será doado às famílias carentes escolhidas pelo Departamento de Esporte.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

ÚLTIMAS

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Eventos climáticos

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo