Em Bodoquena, PM flagra adultos oferecendo bebidas alcoólicas a menores

Bodoquena
A Polícia Militar de Bodoquena deteve na noite de sábado dois homens que oferecia bebidas alcoólicas para dois adolescentes no centro da cidade. A ação configura crime e os responsáveis foi encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.
Conforme apurado, durante patrulhamento os militares perceberam aglomeração de indivíduos e fez abordagem. Ao notarem a aproximação dos policiais, alguns deles tentaram se desfazer de garrafas e latas de bebidas, mas sem sucesso.
A equipe então constatou que entre eles havia dois adolescentes bebendo junto. Diante dos fatos, o Conselho Tutelar foi acionado e todos os envolvidos foram levados à delegacia, para esclarecimentos.
“Fiscalizações como estas serão rotineiras, principalmente em se tratando de menores de idade, somado ao consumo de bebidas ou outras substâncias capazes de causar dependência. Serão tomadas as providências cabíveis a quem os fornece ou comercializa”, destaca o tenente leonel , comandante da PM em Bodoquena.
Com informações de Ricardo Flores
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