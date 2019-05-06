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Judoca de Bodoquena, Nathalie assegura conquista inédita em Campeonato Brasileiro

A atleta mirim obteve o vice-campeonato, melhor colocação de um atleta bodoquenense na categoria

Vanessa Ricarte

Publicado em 06/05/2019 às 15:53

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Bodoquena tem despontado no esporte com atletas de alta performance neste ano. E a prova disso foi o resultado inédito de uma judoca que disputou na categoria sub-13 do Campeonato Brasileiro de Judô Região IV em Ji Paraná, Rondônia. A competição aconteceu no último sábado (4) e neste domingo (5). Nathalie Arruda Bonfim garantiu o vice-campeonato, quebrando o recorde dos anos anteriores, em que Bodoquena havia chegado até o 5º lugar na categoria, a melhor posição até então.

Os bodoquenenses Matheus Freire Gonçalves e Lara Gabrielly da Silva Marques Categoria também competiram, mas na categoria sub-18. Matheus obteve o 5º lugar na classificação geral e Lara Gabrielly não conseguiu se classificar para a fase final da competição.

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Evolução - Os três atletas são judocas do GAIV Judô Construindo o Amanhã - Judô Moura Bodoquena. Com os resultados obtidos, o sensei Walfrido Augusto Araújo Ferreira se sente orgulho pelos judocas que mostraram a força da nova geração de atletas da cidade.

“Essa é a segunda vez que temos bodoquenenses no Campeonato Brasileiro de Judô Região IV. Trata-se da melhor classificação, já que antes havíamos conseguido o 5º lugar, agora conseguimos o segundo. Temos sempre o apoio da Prefeitura de Bodoquena para disputarmos as etapas estaduais”, explica o sensei Walfrido, que já prepara os atletas para as próximas competições.

Os três judocas já integram a Seleção Sul-Mato-Grossense de Judô, dessa forma, puderam disputar o Campeonato Brasileiro. Representantes de sete estados, entre eles o Distrito Federal, competiram no Brasileiro. As novas posições no ranking colocam Bodoquena em destaque no esporte nacional.

*Com informações de Ricardo Flores.

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