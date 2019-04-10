Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 12:33

Buscar

Últimas notícias
X

Fizeram bonito

Judocas de Aquidauana são motivo de orgulho em competição interestadual na Capital

Os judoquinhas de 3 a 8 anos também participaram e já iniciam os primeiros passos nas competições da modalidade

Vanessa Ricarte

Publicado em 10/04/2019 às 11:33

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
122eb62d-b60b-4987-8271-3b19ae5ae968
e7c75b79-ac52-47b0-841f-cfc404d5c662
878062e9-5be6-46af-9afd-61ab2848d753
05d18c71-140f-49d5-a589-33862b2e6c4e
175e7736-e74c-4b9c-860e-a94f4410ada8
82609497-28c1-4ee8-bbbe-fb7995907a95
e67b6b03-fcf5-4cb9-9593-ea259c0879ec
08c84647-e727-416e-a45d-22863e44d7ac
a29bf016-5bf2-40aa-aec7-d79fa7d4cce4
450bacd5-14da-473b-806e-c30fdae785d0
51eb0f4d-de7f-49d4-9ca8-091703475817
242514e5-d832-4a44-8ce1-8c9cfed66b99
db0ab263-a78c-4009-9caf-3d821ccecda0
26a6960a-aa59-4a3e-aa1c-8c9b80849939
1718edd7-94a3-4e96-8870-61a3db744fd9
b1af30bd-ca07-4263-aaa4-e88bac6800d9

O judô em Aquidauana é uma modalidade esportiva que tem ganhado destaque nas competições pelo estado. No último sábado (6) dezoito judocas participaram da XVI Copa Moura Interestadual, que aconteceu em Campo Grande. A competição foi disputada no Ginásio Poliesportivo Dom Bosco. No total, 750 atletas participaram da Copa que validou os resultados para o ranking estadual.

Nossos atletas disputaram com outros de Mato Grosso do Sul, demais estados do país, além de judocas da Argentina e Paraguai. O resultado foi surpreendente: atletas da academia Top Fight trouxeram, no total, 14 medalhas para casa.

Leia Também

• Jogos Escolares de atletismo e judô reunirão 671 atletas em Corumbá

Conquistas - Os senseis de Aquidauana, Osvaldo Benevide Júnior, Heleno Ferreira Filho e Robson Gomes Gatto acompanharam os atletas, categorizados da classe sub-11 (anos) até os veteranos que treinam na Top Fight. Os judocas conquistaram ao todo 2 medalhas de ouro, 6 medalhas de prata e 6 medalhas de bronze.

“Agradeço a Deus pelas conquistas e aprendizado nas competições. Muito obrigado também aos pais pela ajuda e suporte nos treinos e na competição e aos judocas que sempre se dedicam nos treinos. Obrigado aos amigos e patrocinadores Lubra Material de Esportes, Cacau Show, Loja Claro, Higi Limp, A Estudantil e ao Jornal O Pantaneiro que nos ajudam a prosseguir nas competições” considerou o sensei Osvaldo Benevide Júnior.

Judoquinhas – Em um festival à parte da Copa, também participaram sete judoquinhas de 3 a 8 anos da academia Top Fight. As crianças deram um show de Ippon (golpe desferido de forma correta) durante as competições, e já iniciaram os primeiros passos em direção às próximas disputas oficiais.

Judoquinhas animados com a competição orgulham pais e senseis. Foto: Divulgação

Foram eles: Sofia Figueiró, Letícia Amaral, Felipe Cristaldo, Anna Clara, João Arthur, Isabela Ornelas e Arthur Aristimunha.

Confira a seguir a classificação dos judocas de Aquidauana:

Na Classe Sub-11

  • Helena Anastácio - 1° Lugar
  • Maria Luiza Marçal - 2°Lugar
  • Manuela Cacho - 2°Lugar
  • Renan Felipe - 3°Lugar
  • Guilherme Gênova - 3°Lugar
  • Fellipe Lauro - 3°Lugar
  • Maria Eduarda - 3°Lugar

Na Classe Sub-13

  • Guilherme Cáceres - 2° Lugar
  • Eduarda Alviço - 2° Lugar

Na Classe-Dangai

  • Bruno Vinícius - 3° Lugar

Na Classe-Sênior

  • Robson Gatto - 2° Lugar

Na Classe-Veterano

  • Heleno Filho 1° Lugar
  • Robson Gatto - 2° Lugar
  • Osvaldo Júnior - 3° Lugar

 

Modalidade

O judô é uma arte marcial fundada em 1882 pelo mestre Jigoro Kano no Japão, onde criou o Instituto Kodokan. O termo Kodokan se decompõe em ko (palestra, estudo, método), do (caminho ou via) e kan (Instituto). Assim, significa "um lugar para estudar o caminho", o que explica muito bem a intenção do fundador da arte. Além de tornar o ensino da arte marcial como um esporte, Jigoro Kano desenvolveu uma linha filosófica baseada no conceito ippon-shobu (luta pelo ponto perfeito) e um código moral. Assim, ele pretendeu que a prática do Judô fortalecesse o físico, a mente e o espírito de forma integrada.

Código Moral

Para fortalecer o caráter filosófico da prática do judô e fazer com que os praticantes do judô crescessem como pessoas, o mestre Jigoro Kano idealizou um código moral baseado em oito princípios básicos:

- Cortesia, para ser educado no trato com os outros;

- Coragem, para enfrentar as dificuldades com bravura;

- Honestidade, para ser verdadeiro em seus pensamentos e ações;

- Honra, para fazer o que é certo e se manter de acordo com seus princípios;

- Modéstia, para não agir e pensar de maneira egoísta;

- Respeito, para conviver harmoniosamente com os outros;

- Autocontrole, para estar no comando das suas emoções;

- Amizade, para ser um bom companheiro e amigo.

(Fonte: Confederação Brasileira de Judô)

 

Judô em Aquidauana

Para quem se interessar em praticar essa modalidade, a Academia Top Fight fica na Rua Pandiá Calógeras, 1990. As aulas de Judô acontecem às segundas, quartas e quintas, para os iniciantes de 5 a 11 anos das 17:30h às 18:30 e das 18:30 às 19:30h para avançados de 11 anos em diante.

Os telefones de contato são (67) 99129-5820 e (67) 99697-3788.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Publicidade

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo