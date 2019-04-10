Judocas de Aquidauana são motivo de orgulho em competição interestadual na Capital

Nossos atletas disputaram com outros de Mato Grosso do Sul, demais estados do país, além de judocas da Argentina e Paraguai. O resultado foi surpreendente: atletas da academia Top Fight trouxeram, no total, 14 medalhas para casa.

O judô em Aquidauana é uma modalidade esportiva que tem ganhado destaque nas competições pelo estado. No último sábado (6) dezoito judocas participaram da XVI Copa Moura Interestadual, que aconteceu em Campo Grande. A competição foi disputada no Ginásio Poliesportivo Dom Bosco. No total, 750 atletas participaram da Copa que validou os resultados para o ranking estadual.

Conquistas - Os senseis de Aquidauana, Osvaldo Benevide Júnior, Heleno Ferreira Filho e Robson Gomes Gatto acompanharam os atletas, categorizados da classe sub-11 (anos) até os veteranos que treinam na Top Fight. Os judocas conquistaram ao todo 2 medalhas de ouro, 6 medalhas de prata e 6 medalhas de bronze.

“Agradeço a Deus pelas conquistas e aprendizado nas competições. Muito obrigado também aos pais pela ajuda e suporte nos treinos e na competição e aos judocas que sempre se dedicam nos treinos. Obrigado aos amigos e patrocinadores Lubra Material de Esportes, Cacau Show, Loja Claro, Higi Limp, A Estudantil e ao Jornal O Pantaneiro que nos ajudam a prosseguir nas competições” considerou o sensei Osvaldo Benevide Júnior.

Judoquinhas – Em um festival à parte da Copa, também participaram sete judoquinhas de 3 a 8 anos da academia Top Fight. As crianças deram um show de Ippon (golpe desferido de forma correta) durante as competições, e já iniciaram os primeiros passos em direção às próximas disputas oficiais.

Judoquinhas animados com a competição orgulham pais e senseis. Foto: Divulgação

Foram eles: Sofia Figueiró, Letícia Amaral, Felipe Cristaldo, Anna Clara, João Arthur, Isabela Ornelas e Arthur Aristimunha.

Confira a seguir a classificação dos judocas de Aquidauana:

Na Classe Sub-11

Helena Anastácio - 1° Lugar

Maria Luiza Marçal - 2°Lugar

Manuela Cacho - 2°Lugar

Renan Felipe - 3°Lugar

Guilherme Gênova - 3°Lugar

Fellipe Lauro - 3°Lugar

Maria Eduarda - 3°Lugar

Na Classe Sub-13

Guilherme Cáceres - 2° Lugar

Eduarda Alviço - 2° Lugar

Na Classe-Dangai

Bruno Vinícius - 3° Lugar

Na Classe-Sênior

Robson Gatto - 2° Lugar

Na Classe-Veterano

Heleno Filho 1° Lugar

Robson Gatto - 2° Lugar

Osvaldo Júnior - 3° Lugar

Modalidade

O judô é uma arte marcial fundada em 1882 pelo mestre Jigoro Kano no Japão, onde criou o Instituto Kodokan. O termo Kodokan se decompõe em ko (palestra, estudo, método), do (caminho ou via) e kan (Instituto). Assim, significa "um lugar para estudar o caminho", o que explica muito bem a intenção do fundador da arte. Além de tornar o ensino da arte marcial como um esporte, Jigoro Kano desenvolveu uma linha filosófica baseada no conceito ippon-shobu (luta pelo ponto perfeito) e um código moral. Assim, ele pretendeu que a prática do Judô fortalecesse o físico, a mente e o espírito de forma integrada.

Código Moral

Para fortalecer o caráter filosófico da prática do judô e fazer com que os praticantes do judô crescessem como pessoas, o mestre Jigoro Kano idealizou um código moral baseado em oito princípios básicos:

- Cortesia, para ser educado no trato com os outros;

- Coragem, para enfrentar as dificuldades com bravura;

- Honestidade, para ser verdadeiro em seus pensamentos e ações;

- Honra, para fazer o que é certo e se manter de acordo com seus princípios;

- Modéstia, para não agir e pensar de maneira egoísta;

- Respeito, para conviver harmoniosamente com os outros;

- Autocontrole, para estar no comando das suas emoções;

- Amizade, para ser um bom companheiro e amigo.

(Fonte: Confederação Brasileira de Judô)

Judô em Aquidauana

Para quem se interessar em praticar essa modalidade, a Academia Top Fight fica na Rua Pandiá Calógeras, 1990. As aulas de Judô acontecem às segundas, quartas e quintas, para os iniciantes de 5 a 11 anos das 17:30h às 18:30 e das 18:30 às 19:30h para avançados de 11 anos em diante.

Os telefones de contato são (67) 99129-5820 e (67) 99697-3788.