Judocas de Aquidauana são motivo de orgulho em competição interestadual na Capital

Fizeram bonito
Os judoquinhas de 3 a 8 anos também participaram e já iniciam os primeiros passos nas competições da modalidade
O judô em Aquidauana é uma modalidade esportiva que tem ganhado destaque nas competições pelo estado. No último sábado (6) dezoito judocas participaram da XVI Copa Moura Interestadual, que aconteceu em Campo Grande. A competição foi disputada no Ginásio Poliesportivo Dom Bosco. No total, 750 atletas participaram da Copa que validou os resultados para o ranking estadual.
Nossos atletas disputaram com outros de Mato Grosso do Sul, demais estados do país, além de judocas da Argentina e Paraguai. O resultado foi surpreendente: atletas da academia Top Fight trouxeram, no total, 14 medalhas para casa.
Conquistas - Os senseis de Aquidauana, Osvaldo Benevide Júnior, Heleno Ferreira Filho e Robson Gomes Gatto acompanharam os atletas, categorizados da classe sub-11 (anos) até os veteranos que treinam na Top Fight. Os judocas conquistaram ao todo 2 medalhas de ouro, 6 medalhas de prata e 6 medalhas de bronze.
“Agradeço a Deus pelas conquistas e aprendizado nas competições. Muito obrigado também aos pais pela ajuda e suporte nos treinos e na competição e aos judocas que sempre se dedicam nos treinos. Obrigado aos amigos e patrocinadores Lubra Material de Esportes, Cacau Show, Loja Claro, Higi Limp, A Estudantil e ao Jornal O Pantaneiro que nos ajudam a prosseguir nas competições” considerou o sensei Osvaldo Benevide Júnior.
Judoquinhas – Em um festival à parte da Copa, também participaram sete judoquinhas de 3 a 8 anos da academia Top Fight. As crianças deram um show de Ippon (golpe desferido de forma correta) durante as competições, e já iniciaram os primeiros passos em direção às próximas disputas oficiais.
Judoquinhas animados com a competição orgulham pais e senseis. Foto: Divulgação
Foram eles: Sofia Figueiró, Letícia Amaral, Felipe Cristaldo, Anna Clara, João Arthur, Isabela Ornelas e Arthur Aristimunha.
Confira a seguir a classificação dos judocas de Aquidauana:
Na Classe Sub-11
Na Classe Sub-13
Na Classe-Dangai
Na Classe-Sênior
Na Classe-Veterano
Modalidade
O judô é uma arte marcial fundada em 1882 pelo mestre Jigoro Kano no Japão, onde criou o Instituto Kodokan. O termo Kodokan se decompõe em ko (palestra, estudo, método), do (caminho ou via) e kan (Instituto). Assim, significa "um lugar para estudar o caminho", o que explica muito bem a intenção do fundador da arte. Além de tornar o ensino da arte marcial como um esporte, Jigoro Kano desenvolveu uma linha filosófica baseada no conceito ippon-shobu (luta pelo ponto perfeito) e um código moral. Assim, ele pretendeu que a prática do Judô fortalecesse o físico, a mente e o espírito de forma integrada.
Código Moral
Para fortalecer o caráter filosófico da prática do judô e fazer com que os praticantes do judô crescessem como pessoas, o mestre Jigoro Kano idealizou um código moral baseado em oito princípios básicos:
- Cortesia, para ser educado no trato com os outros;
- Coragem, para enfrentar as dificuldades com bravura;
- Honestidade, para ser verdadeiro em seus pensamentos e ações;
- Honra, para fazer o que é certo e se manter de acordo com seus princípios;
- Modéstia, para não agir e pensar de maneira egoísta;
- Respeito, para conviver harmoniosamente com os outros;
- Autocontrole, para estar no comando das suas emoções;
- Amizade, para ser um bom companheiro e amigo.
(Fonte: Confederação Brasileira de Judô)
Judô em Aquidauana
Para quem se interessar em praticar essa modalidade, a Academia Top Fight fica na Rua Pandiá Calógeras, 1990. As aulas de Judô acontecem às segundas, quartas e quintas, para os iniciantes de 5 a 11 anos das 17:30h às 18:30 e das 18:30 às 19:30h para avançados de 11 anos em diante.
Os telefones de contato são (67) 99129-5820 e (67) 99697-3788.
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