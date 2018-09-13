Jogos Escolares de atletismo e judô reunirão 671 atletas em Corumbá

Os municípios de Água Clara, Amambaí, Anastácio, Aquidauana, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dourados, Eldorado, Guia Lopes da Laguna, Itaporã, Jardim, Maracaju, Naviraí, Nioaque, Paranaíba, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Sonora, Três Lagoas e Vicentina, estarão na disputa pelo título.

As seletivas dos Jogos Escolares (Jems) e da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums) de judô e atletismo começam nesta sexta-feira (14) em Corumbá. São 671 alunos-atletas (267 do judô e 404 do atletismo), matriculados nas redes de ensino, na faixa etária de 12 a 17 anos, que participarão da fase estadual.

Serão 850 pessoas envolvidas no evento, entre delegações e equipe organizadora. Amanhã, a partir das 12h, os municípios farão check-in nos hotéis e as refeições serão feitas no centro de recreação montado para o evento, localizado no Corumbaense Futebol Clube.

À tarde, haverá o Congresso Técnico no Centro de Convivência do Pantanal – localizado na rua Domingos Sahib, 570 Porto Geral – das 14h às 16h.

As competições iniciam no sábado às 7h30, em dois locais no centro da cidade:

Atletismo – 17º Batalhão de Fronteira (17º BFRON);

Judô – ginásio poliesportivo Lucilio de Medeiros.

A etapa classificatória garante vaga para os Jogos Escolares Brasileiros 2018, que será realizado em Natal, no Rio Grande do Norte, de 12 a 25 de novembro.