Sete municípios vão representar Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares em SC

As equipes campeãs no Jems na modalidade basquetebol são Costa Rica no feminino (EM Francisco Martins Carrijo) e, no masculino, a equipe da casa levou o troféu com a Escola de Educação Cativante.

A Copa dos Campeões de Basquete e Handebol terminou nesse domingo (2) em Rio Brilhante. Mais de 400 atletas participaram da final coletiva que classificou oito equipes representantes do Estado na temporada 2018 dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems) e da Juventude (Jojums).

No Jojums de basquetebol feminino quem conquistou o primeiro lugar foi Três Lagoas com a EE Dom Aquino Correa e, no masculino, o município campeão foi Ponta Porã com o representante Nota Dez Educacional – Colégio Elite.

Na modalidade do handebol quem conquistou o primeiro lugar no Jems feminino foi a EM Doutor Eduardo Olímpio Machado, de Campo Grande; já no masculino quem brilhou foi a Escola SEI (Serviço de Educação Integral) de Dourados.

E no Jojums, os municípios de Campo Grande (Funlec – Raul Sans de Matos) e de Nioaque (EE Odete Ignêz Resstel Villas Boas), no feminino e masculino, respectivamente, foram campeões e vão representar Mato Grosso do Sul na etapa Regional dos Jogos Escolares e da Juventude em Joinville (SC).

Etapa Regional

A etapa Regional acontece de 26 a 30 de setembro, em Joinville (SC), e reunirá os estados de Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo que lutarão por uma vaga para o Nacional.

Etapa Nacional

Os Jogos Escolares e da Juventude etapa Nacional acontecem em Natal (RN), de 12 a 25 de novembro. Mais de seis mil alunos-atletas de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos participarão do evento.

Ao todo serão 14 modalidades: atletismo, badminton, basquete, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, handebol, judô, natação, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia (apenas na categoria 15 a 17 anos), xadrez e wrestling.