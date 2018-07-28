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Jems e Jojums na modalidade handebol começam na próxima semana

A cerimônia de abertura acontece na terça-feira (31.7), às 19h, no ginásio da EE Aracilda Cícero Corrêa

Renan Nucci

Publicado em 28/07/2018 às 07:36

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De 31 de julho a quatro de agosto delegações de 20 municípios do Estado se reúnem para os Jogos Escolares (Jems) e os Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums) na modalidade handebol, desta vez em Paranaíba.

Alunos-atletas do Jems (12 a 15 anos) e Jojums (15 a 17 anos) das redes estadual, municipal e particular de ensino participarão de mais uma etapa que classificará as 16 melhores equipes, oito do Jems e oito do Jojums (masculino e feminino) para a Copa dos Campeões, onde serão disputadas as finais coletivas dos jogos de basquetebol e handebol.

Os municípios participantes são: Água Clara, Amambai, Anastácio, Aquidauana, Bela Vista, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Nioaque, Ponta Porã, Sonora, São Gabriel do Oeste, Três Lagoas e Paranaíba.

A cerimônia de abertura acontece na terça-feira (31.7), às 19h, no ginásio da EE Aracilda Cícero Corrêa da Costa (Avenida Durval Rodrigues Lopes, 500 Jardim Santana), no município de Paranaíba.

Os jogos da Copa dos Campeões de basquete e handebol serão realizados de 31 de agosto a 2 de setembro em Rio Brilhante.

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