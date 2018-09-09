Futsal masculino do IFMS ganha medalha de ouro nos jogos do Instituto em Goiás

No total, foram 11 medalhas de ouro, 19 de prata e 19 bronze, de acordo com o chefe da delegação, professor Jair Costa. Representaram a instituição no evento 107 estudantes de todos os campi, que foram acompanhados na viagem por oito servidores.

O Instituto Federal do Mato Grosso do Sul (IFMS) alcançou resultados expressivos na etapa Centro-Oeste dos Jogos dos Institutos Federais, realizada de 29 de agosto a 2 de setembro, na cidade de Goiânia (GO).

Entre as vitórias, destaque para a primeira medalha de ouro numa modalidade coletiva na fase da competição, conquistada pela equipe de futsal masculino, representada pelo Campus Aquidauana.

O treinador do time e professor de educação física do campus, Pablo Salomão, explicou a rotina de treinos dos atletas.

"Treinamos duas vezes por semana, com duas horas e meia por treino, além de treino físico na Lagoa Comprida nos finais de semana. Com a classificação para a etapa nacional, iremos analisar um aumento na carga de treinos para fazermos um bom trabalho em Fortaleza", apontou.

"Treinamos duas vezes por semana, além de treino físico na Lagoa Comprida nos finais de semana. Para a etapa nacional, iremos analisar um aumento na carga de treinos para fazermos um bom trabalho em Fortaleza", apontou o professor Pablo Salomão, sobre a equipe de futsal masculino que conquistou a medalha de ouro na etapa regional.

Ainda que com esta carga de treinos, os atletas não podem descuidar de seus estudos. "Eu acompanho os atletas em seu desempenho escolar, buscando formas de apoio àqueles que possuem dificuldade em alguma disciplina. A prática esportiva é uma forma de diminuir a evasão escolar", completou o professor.

Vitórias - Além do futsal, o IFMS demonstrou força no voleibol, alcançando as medalhas de prata nas disputas masculina e feminina e também no vôlei de praia masculino, e a de bronze no feminino.

Medalhas de bronze também para os times de handebol e basquete masculinos, e futsal feminino.

Nas provas de atletismo, o IFMS conquistou três medalhas de ouro, seis de prata e sete de bronze, além de premiações na natação e tênis de mesa, individual e por equipe.

O IFMS destacou-se também no judô masculino, com cinco medalhas de ouro e uma de prata, além de uma de prata e uma de bronze no feminino. Na competição de xadrez, as conquistas vieram com uma medalha de prata no feminino e um bronze no masculino.

Jogos - O evento foi promovido pelo Instituto Federal Goiano (IFGoiano). As competições ocorreram no Clube SESI Ferreira Pacheco. Apenas o atletismo teve suas provas realizadas na pista da Universidade Federal de Goiás.

As equipes campeãs nas modalidades coletivas e vencedores das modalidades individuais estão classificados para os Jogos dos Institutos Federais (JIF) 2018, que ocorre de 16 a 21 de outubro, na cidade de Fortaleza (CE).

A competição espera participação de mais de mil atletas de todos os institutos federais. Os jogos acontecerão no Centro de Formação Olímpica do Nordeste (CFO), referência em complexos esportivos no país.

Última edição - A edição 2017 da etapa Centro-Oeste foi realizada pelo IFMS em setembro, na capital Campo Grande.

Na ocasião, a instituição conquistou 14 medalhas de ouro, 13 de prata e 15 de bronze. Já o Campus Campo Grande, como sede da competição, alcançou 4 medalhas de ouro, 4 de prata e 12 de bronze.

A competição reuniu mais de 700 atletas dos institutos federais de Mato Grosso, Goiás, Goiano e Brasília. Foram disputadas 11 modalidades esportivas.