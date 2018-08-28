3º Festival de Arte e Cultura do IFMS agita a cidade com oficinas e eventos artísticos

O prefeito de Jardim, Guilherme Monteiro, falou com exclusividade à equipe do jornal O Pantaneiro sobre o evento que já é considerado um dos mais importantes do segmento no calendário de atividades da região. “O que a gente quer promover para a nossa cidade são várias ações, dentre elas a cultura e a música. Promovemos recentemente o Motoshow e agora essa ação com peças de teatro, musicais, literatura, com o intuito de aproximar a comunidade a esses temas para abrir os horizontes de crianças e adultos”, considerou.

Cultura, música, arte e muita alegria se fizeram presentes no 3º Festival de Arte e Cultura promovido pelo Campus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) entre os dias 22 e 26 de agosto. Mais de 30 oficinas e eventos artísticos foram oferecidos à população da região: Jardim, Guia Lopes da Laguna e demais comunidades abrangidas pelo Campus.

Segundo o prefeito de Jardim, o evento também teve o efeito de melhorar o espírito das pessoas, além de outras ações com o respaldo do Executivo Municipal. “Além da cultura, da música e das artes, estamos sim, empenhados em trazer mais obras e agradeço ao governador Reinaldo Azambuja que, ao longo do seu mandato, investiu cerca de 54 milhões em obras na cidade, além da promoção de ações culturais como essa, neste caso, em parceria com o Instituto Federal que veio engrandecer o município com esse evento ímpar. Quero agradecer também à Lise Jones, ao professor Nilson e à toda equipe pela organização.”

Ao final, o prefeito de Jardim saudou a população de Aquidauana e região e ao prefeito Odilon Ribeiro. “Parceiro e amigo do peito, sempre nos momentos especiais de Aquidauana, faço questão de prestigiar”, afirmou.

Feira

A abertura oficial do evento aconteceu no dia 22 de agosto, na Praça Getúlio Vargas (Centro de Convenções de Jardim). A Banda do Exército de Bela Vista se apresentou ao público e encantou as pessoas de todas as idades. Nos dias 23, 24 e 25 de manhã foram ofertadas inúmeras oficinas para a comunidade. Na sexta-feira à noite, às 19 horas, aconteceu a abertura da 1ª Feira Literária de Jardim, com homenagem ao poeta Emmanuel Marinho, no Centro de Convenções de Jardim.

Já no último final de semana, nos 25 e 26 de agosto, a população da região prestigiou as atividades realizadas na Praça Evandro Bazzo. No sábado houve contação de histórias, roda de conversa cultural, apresentação do teatro, o 2º Festival de Pipas da Paróquia Santo Antonio e o 1º SLAM JD - Campeonato de Poesia Falada de Jardim.

No domingo teve a troca de livros e atividades recreativas para crianças. A tarde foi a vez do grande Sarau Cultural do projeto "Família na Praça". O encerramento ocorreu será às 19 horas.