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Bodoquena

Prefeitura de Bodoquena divulga processo de escolha de Conselheiros Tutelares

Renan Nucci

Publicado em 07/05/2019 às 10:44

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A Prefeitura Municipal de Bodoquena, através da Secretaria de Assistência Social, por intermédio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cmdca), torna público, com base na Lei nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e suas alterações, o Edital de Convocação para o processo de escolha para membros do Conselho Tutelar, Titulares e Suplentes.

O processo será realizado para o preenchimento de cinco vagas para membros titulares e demais suplentes. As inscrições serão realizadas até 31 de maio, das 7h às 11h, pessoalmente, na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Manoel de Pinho, 907, Centro. Para se candidatar é necessário que o interessado preencha alguns requisitos como ter mais de 21 anos, residir em Bodoquena há pelo menos dois anos; possuir nível médio ou superior; comprovar experiência na área da Infância e Adolescência; entre outros.

O método de escolha ocorrerá em etapas, sendo inscrições e entrega de documentos, análise da documentação exigida, exame de conhecimento específico, homologação e aprovação das candidaturas, dia do processo de escolha, formação, diplomação e posse. O exame de conhecimento específico será aplicado no dia 16 de junho, domingo, às 8h, conforme relação divulgada previamente no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul.

Para obter mais informações basta acessa o edital ou pelo telefone da Secretaria de Assistência Social (67) 3268-1796.

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