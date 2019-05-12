Quem conhece Bodoquena se encanta, diz cantor Chicão Castro durante show na cidade

O cantor Chicão Castro e banda embalaram o público na noite deste sábado, durante show realizado na Praça da Liberdade, em alusão ao aniversário de 39 anos do município comemorado na segunda-feira (13). “Quem conhece Bodoquena, se encanta, acho que é um paraíso turístico que em nada deixa a desejar”, disse o artista.

Com 16 anos de carreira, Chicão Castro é um dos principais nomes da música da região e foi uma das grandes atrações do Encontro de Relíquias de Aquidauana no ano passado, e é cotado para estar presente no evento deste ano. Junto com ele, se apresentaram Júnior Matos na bateria, Jaziel no baixo, Piri na percussão, Caio Nascimento é o maestro, Marcelo Santos nos instrumentos de sopro, Fábio Adamis na guitarra e Marcelo na sanfona.

“Fiquei muito feliz quando soube que seria chamado para estar aqui. Bodoquena é uma cidade que gosto muito, pela abundância das riquezas naturais. É um lugar maravilhoso e por isso estou emocionado”, disse ele, que conseguiu transmitir seus sentimentos ao público presente. Chicão trocou energia com os espectadores que foram ao delírio, dançou com eles e, juntamente com sua banda, tocou músicas que não estavam previstas no repertório. “Tem que ter sentimento e calmaria na hora de cantar”.



