Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 13:35

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Quem conhece Bodoquena se encanta, diz cantor Chicão Castro durante show na cidade

Evento fez parte das comemorações do aniversário de 39 anos do município

Renan Nucci

Publicado em 12/05/2019 às 08:04

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O cantor Chicão Castro e banda embalaram o público na noite deste sábado, durante show realizado na Praça da Liberdade, em alusão ao aniversário de 39 anos do município comemorado na segunda-feira (13). “Quem conhece Bodoquena, se encanta, acho que é um paraíso turístico que em nada deixa a desejar”, disse o artista.

Com 16 anos de carreira, Chicão Castro é um dos principais nomes da música da região e foi uma das grandes atrações do Encontro de Relíquias de Aquidauana no ano passado, e é cotado para estar presente no evento deste ano. Junto com ele, se apresentaram Júnior Matos na bateria, Jaziel no baixo, Piri na percussão, Caio Nascimento é o maestro, Marcelo Santos nos instrumentos de sopro, Fábio Adamis na guitarra e Marcelo na sanfona.

“Fiquei muito feliz quando soube que seria chamado para estar aqui. Bodoquena é uma cidade que gosto muito, pela abundância das riquezas naturais. É um lugar maravilhoso e por isso estou emocionado”, disse ele, que conseguiu transmitir seus sentimentos ao público presente. Chicão trocou energia com os espectadores que foram ao delírio, dançou com eles e, juntamente com sua banda, tocou músicas que não estavam previstas no repertório. “Tem que ter sentimento e calmaria na hora de cantar”.


Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

ÚLTIMAS

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Eventos climáticos

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo