Bonito, Bodoquena e Corumbá recebem palestras e orientações na Semana do MEI

Microempreendedores individuais terão a oportunidade de tirar dúvidas e receber orientações em um só lugar, com acesso a atividades durante a Semana do MEI, realizada pelo Sebrae nas cidades de Bonito e Corumbá nos dias 22 e 23 de maio, em Bodoquena nos dias 21 e 22 de maio.

O cronograma completo com os horários e locais está disponível no Portal Sebrae Mato Grosso do Sul. Os interessados podem tirar dúvidas e participar de palestras, oficinas e capacitações com especialistas em pequenos negócios.

Alguns dos temas abordados nas palestras serão como escolher minha maquininha de cartão; como usar o whatsapp para vender mais, independência financeira, como se tornar MEI, entre outros. As inscrições para palestras e oficinas serão realizadas na hora e as vagas são limitadas.

MEI

Para ser um microempreendedor individual é necessário faturar o máximo R$ 81 mil no ano (média mensal de R$ 6.750, que deve ser calculada de acordo com o mês em que foi feita a formalização) e não ter participação em outra empresa como sócio ou titular. Pode-se ter um empregado contratado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria.

O MEI é automaticamente enquadrado no Simples Nacional e está isento dos tributos federais (Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL). Assim, paga apenas o valor fixo mensal de R$ 49,90 (Comércio ou Indústria), R$ 54,90 (Prestação de Serviços) ou R$ 55,90 (Comércio/Indústria e Serviços juntos) - destinado à Previdência Social e ao ICMS ou ao ISS -; montante atualizado anualmente, conforme o salário mínimo.