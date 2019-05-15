Nem aposentadoria impede Nerli de continuar trabalhando na câmara de Bodoquena

São 27 anos de história com o legislativo de Bodoquena, por isso, dona Nerli Maria de Figueiredo Santos, de 58 anos, foi homenageada no dia 10 de maio no município. Mesmo aposentada, ela levanta todos os dias disposta a se dedicar ao trabalho e não pensa em deixar o serviço tão cedo.

“É uma coisa muito boa me sentir reconhecida, confesso que pensei em me aposentar, mas eu achei que estava muito nova. Realmente aposentei, mas não quis largar o serviço. É preciso ter preparo psicológico, porque trabalhei a vida inteira”, comenta.

A homenagem foi recebida com carinho na Casa de Leis de Bodoquena. Nerli conta que chegou à cidade em 1989 e entrou na Câmra em 1992. Trabalhou com diversos vereadores e hoje atua como diretora administrativa. “No início, não foi nada fácil. Eu tinha noção administrativa, mas nenhuma experiência de legislativo. Mas hoje me sinto muito honrada”, descreve.

Com informações de Ricardo Flores.