Bodoquena apresenta nova diretora do Hospital Municipal Francisco Sales

O prefeito Kazuto Horii anuncia que Fádua Fazzi é a nova diretora Administrativa do Hospital Municipal Francisco Sales. Nascida em Belo Horizonte, MG, Fádua é formada, há 25 anos, em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Com inglês avançado pela Junior College, na Faculdade Santa Rosa, na Califórnia, Estados Unidos, também é especialista em treinamento e capacitação de times de alta performance.

Com 17 anos de experiência no setor privado, Fádua foi diretora executiva de uma rede de franquias de ensino de idiomas, onde teve a oportunidade de trabalhar em Porto Alegre e Caxias do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá e Palmas.

O prefeito Kazuto Horii acredita que o know how de Fádua vai proporcionar um bom desenvolvimento do hospital. “Ela possui um currículo extenso e muito qualificado, tendo condições de atender as demandas do hospital”.

A nova diretora comenta que espera que a população possa ter uma nova percepção de uma melhora no atendimento, um atendimento mais humanizado e que os profissionais possam trabalhar em um ambiente mais harmônico e eficaz. “Estou muito feliz com o novo desafio, a oportunidade, me sentindo comprometida com o prefeito, com a secretaria de saúde, com a comunidade como um todo, com a aposta que estão fazendo em mim e quero corresponder às expectativas”, afirma.

Fádua compõe o quadro de gestores, dando continuidade aos trabalhos desenvolvidos por Ana Rita Peixoto Aranda dos Santos.