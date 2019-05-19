Carreta da Justiça atende 750 pessoas em Bodoquena e Ladário

Esta semana foi bem agitada nas comarcas de Bodoquena (13 e 14) e Ladário (16 e 17) com a passagem da Carreta da Justiça. Cada cidade teve dois dias de serviços, totalizando 750 pessoas atendidas. Estes foram os últimos atendimentos do semestre do serviço do Poder Judiciário estadual, que volta a atender no mês de julho.

Em Bodoquena, a equipe do juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira recebeu 396 pessoas. Nos dois dias de atendimento foram feitas 36 conversões de união estável em casamento, três pedidos de alimentos, dois divórcios e um pedido de guarda. Também foram emitidas 10 cédulas de identidades, pelo Instituto de Identificação de MS, abertas 43 novas ações e realizada uma audiência de alimentos.

Em Ladário, 353 pessoas procuraram a Carreta. Lá foram realizadas 47 conversões de união estável em casamento, oito divórcios, três pedidos de guarda e três de alimentos, um pedido de exame de DNA e investigação de paternidade. Também foram abertas 65 novas ações, com 32 atendimentos da Defensoria Pública, além dos atendimentos, consultas e orientações gerais.

Agora a Carreta da Justiça terminou os atendimentos do primeiro semestre e volta em julho, obedecendo um calendário preparado para abranger todas as comarcas que ainda não têm fórum. Assim, a unidade móvel da justiça estará em Santa Rita do Pardo (22 e 23/07), Selvíria (25 e 26/07), Taquarussu (19 e 20/08), Novo Horizonte do Sul (22 e 23/08), Jateí (16 e 17/09), Vicentina (19 e 20/09), Japorã (14 e 15/10), Juti (17 e 18/10), Douradina (04 e 05/11) e fecha o atendimento no ano de 2019 em Laguna Carapã (07 e 08/11).

Saiba mais – A Carreta da Justiça faz parte do programa Judiciário em Movimento, que tornou 100% dos municípios sul-mato-grossenses sedes de comarcas.

