Blitz educativa da campanha Maio Amarelo é realizada em Bodoquena

A semana começou em Bodoquena com atividades educativas para garantir paz no trânsito. Nesta segunda-feira (20), a Polícia Militar realiza na Avenida Manoel Rodrigues de Oliveira, uma blitz educativa da campanha Maio Amarelo que visa alertar a população para os cuidados no trânsito.

O objetivo é novamente chamar a atenção para o alto número de acidentes e levar informações sobre o uso correto dos itens de segurança e cuidados na hora de pegar a direção.

A ação acontece durante todo o mês em Mato Grosso do Sul. “Hoje estamos iniciando os trabalhos pertinentes à fiscalização de trânsito, para segurança do motorista e dos pedestres, além de diversos fatores que ocorrem para garantir a segurança no trânsito. Estamos à disposição da população de Bodoquena para desenvolvimento de ações em prol da fluidez no trânsito”, afirmou o tenente Leonel da Polícia Militar.

A campanha Maio Amarelo segue ao longo do mês, com várias ações na cidade.

Com informações de Ricardo Flores