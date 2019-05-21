Polícia Federal deflagra operação Paz no Campo em Bodoquena e Porto Murtinho

A Polícia Federal de Mato Grosso do Sul deflagrou nesta terça-feira (21) a operação Paz no Campo, com o objetivo de desarmar dois grupos indígenas rivais que disputam o comando da aldeia Alves de Barros, localizada no município de Porto Murtinho. 30 policiais federais cumprem três mandados de busca e apreensão, expedidos pela 5ª Vara Federal de Campo Grande, em Porto Murtinho/MS e em Bodoquena.

O trabalho investigativo teve início em maio de 2018 a partir de informações recebidas e repassadas pelo Ministério Público Federal (MPF) à Superintendência da Polícia Federal do Mato Grosso do Sul, a qual realizou investigação e identificou a existência dos grupos beligerantes e de suas lideranças, sendo constatada a possibilidade de conflito e vítimas decorrentes de atos de violência, inclusive com o uso de armas de fogo.

A operação foi batizada de Paz no Campo em alusão ao seu objetivo, que é pacificar a Aldeia Alves de Barros. Os materiais apreendidos e eventuais presos em flagrante serão conduzidos à sede da Polícia Federal, em Campo Grande, onde ficarão à disposição da Justiça Federal.