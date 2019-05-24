Homem agride mulher com socos e vai preso em Bodoquena

Um homem de 22 anos foi preso nesta quinta-feira (23) após agredir uma mulher, de 22, em Bodoquena. Conforme a polícia, o agressor foi preso após denúncias da mãe da vítima.

O crime acontecia na Rua José Manoel Gomes, no Bairro Sol Nascente. A mãe da vítima relatou à polícia que sua filha estava sendo agredida pelo esposo.

O casal está em fase de separação e, após discussões, socou a vítima. Após confessar a agressão, o homem foi preso e conduzido à delegacia de Polícia Civil.