Homem agride mulher com socos e vai preso em Bodoquena

Bodoquena
Policiais chegaram até o agressor após denuncias da mãe da vítima
Um homem de 22 anos foi preso nesta quinta-feira (23) após agredir uma mulher, de 22, em Bodoquena. Conforme a polícia, o agressor foi preso após denúncias da mãe da vítima.
O crime acontecia na Rua José Manoel Gomes, no Bairro Sol Nascente. A mãe da vítima relatou à polícia que sua filha estava sendo agredida pelo esposo.
O casal está em fase de separação e, após discussões, socou a vítima. Após confessar a agressão, o homem foi preso e conduzido à delegacia de Polícia Civil.
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