Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 13:38

Buscar

Últimas notícias
X

Tráfico de drogas

Em ação conjunta, PM e Polícia Civil fecham boca de fumo e prendem 2 em Bodoquena

Renan Nucci

Publicado em 31/05/2019 às 07:17

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
7fbe96ac-2ecc-44a3-b51f-8cdc0478bb9f
0554d938-4afc-4753-ac3b-625d1388d55d
3711abd6-fa9d-4eaf-aac5-ac359808529b
6e52ad0f-ca47-4610-9d5e-6dc507d12cad
5a4fa9c1-79d1-48fe-b44e-9d59c4f53b5b

Ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil de Bodoquena terminou com a prisão de dois homens envolvidos com o tráfico de drogas. Os fatos vieram à tona na tarde de ontem (30), quando a polícia obteve a informação de que estava acontecendo naquele momento a comercialização de entorpecentes no Bairro Sol Nascente.

Os policiais descobriram que, após o suspeito de 26 anos soltar fogos, compareceram em sua casa vários usuários com intuito de adquirir a droga. As equipes então se deslocaram ao local e lá foi localizado um rapaz de 21 anos sentado à frente da residência.

Ele estava envolvido na distribuição das drogas. Os policiais adentraram no imóvel, onde  mora o homem de 26 anos, com permissão da mãe dele. Foi localizado no banheiro externo um montante de 27 trouxinhas de pasta base de cocaína escondidas num recipiente de plástico.

Além disso, foi achado no quintal da residência, um invólucro enterrado contendo pasta base. Ao todo, foram apreendidos 44 gramas de cocaína.  Posteriormente foi localizado 5 gramas de maconha. Com o autor de 26 anos estava em seu poder uma quantia de R$ 310 com notas variadas. Os suspeitos foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Com informações de Ricador Flores

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

ÚLTIMAS

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Eventos climáticos

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo