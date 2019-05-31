Em ação conjunta, PM e Polícia Civil fecham boca de fumo e prendem 2 em Bodoquena

Ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil de Bodoquena terminou com a prisão de dois homens envolvidos com o tráfico de drogas. Os fatos vieram à tona na tarde de ontem (30), quando a polícia obteve a informação de que estava acontecendo naquele momento a comercialização de entorpecentes no Bairro Sol Nascente.

Os policiais descobriram que, após o suspeito de 26 anos soltar fogos, compareceram em sua casa vários usuários com intuito de adquirir a droga. As equipes então se deslocaram ao local e lá foi localizado um rapaz de 21 anos sentado à frente da residência.

Ele estava envolvido na distribuição das drogas. Os policiais adentraram no imóvel, onde mora o homem de 26 anos, com permissão da mãe dele. Foi localizado no banheiro externo um montante de 27 trouxinhas de pasta base de cocaína escondidas num recipiente de plástico.

Além disso, foi achado no quintal da residência, um invólucro enterrado contendo pasta base. Ao todo, foram apreendidos 44 gramas de cocaína. Posteriormente foi localizado 5 gramas de maconha. Com o autor de 26 anos estava em seu poder uma quantia de R$ 310 com notas variadas. Os suspeitos foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Com informações de Ricador Flores