Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 13:38

Buscar

Últimas notícias
X

Bodoquena

Bodoquena recebe 3º Desafio das Araras de Mountain Bike

Renan Nucci

Publicado em 01/06/2019 às 09:42

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Bodoquena recebe neste domingo, 2 de junho, o Desafio das Araras, evento de Mountain Bike promovido pela Guaicurus Produções, em parceria com a Prefeitura Municipal de Bodoquena e apoio da Associação de Ciclismo Pedal Bodoquena Bike Team. A prova, homologada pela Federação de Ciclismo de Mato Grosso do Sul, está em sua terceira edição.

O cenário do desafio contempla trilhas entre rios, mata e cachoeiras. As categorias são Pró, com maior grau de dificuldade, com 74 km e 1300 metros de altimetria (ALP); Sport, com menor grau de dificuldade, sendo 45 km de percurso e 730 metros de altimetria; e a categoria Turismo, percurso mais leve com 28 km e 300 metros de altimetria. Mais de 500 atletas são esperados para disputar a etapa.

A programação do evento começa neste sábado (01), a partir das 10h, na Praça da Liberdade, região central, com a retirada dos kits. Das 14h às 16h será realizada a inscrição para o Passeio Ciclístico que será feito às 16h30, e, a partir das 19h, acontecerá o Show de Recepção aos atletas com o cantor e compositor de Bonito, Kalu. Já no domingo (02), das 6h às 7h será feita a retirada dos kits. O alinhamento terá inicio às 7h30, com largada às 8h, também na Praça da Liberdade. O encerramento da cronometragem e limite da prova será às 13h, seguida da premiação.

Todos os atletas que finalizarem o percurso receberão medalha de participação. E, para cada modalidade haverá premiação com troféus para os cinco primeiros colocados, e para os cinco primeiros colocados por faixa etária.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

ÚLTIMAS

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Eventos climáticos

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo