Bodoquena recebe 3º Desafio das Araras de Mountain Bike

Bodoquena recebe neste domingo, 2 de junho, o Desafio das Araras, evento de Mountain Bike promovido pela Guaicurus Produções, em parceria com a Prefeitura Municipal de Bodoquena e apoio da Associação de Ciclismo Pedal Bodoquena Bike Team. A prova, homologada pela Federação de Ciclismo de Mato Grosso do Sul, está em sua terceira edição.

O cenário do desafio contempla trilhas entre rios, mata e cachoeiras. As categorias são Pró, com maior grau de dificuldade, com 74 km e 1300 metros de altimetria (ALP); Sport, com menor grau de dificuldade, sendo 45 km de percurso e 730 metros de altimetria; e a categoria Turismo, percurso mais leve com 28 km e 300 metros de altimetria. Mais de 500 atletas são esperados para disputar a etapa.

A programação do evento começa neste sábado (01), a partir das 10h, na Praça da Liberdade, região central, com a retirada dos kits. Das 14h às 16h será realizada a inscrição para o Passeio Ciclístico que será feito às 16h30, e, a partir das 19h, acontecerá o Show de Recepção aos atletas com o cantor e compositor de Bonito, Kalu. Já no domingo (02), das 6h às 7h será feita a retirada dos kits. O alinhamento terá inicio às 7h30, com largada às 8h, também na Praça da Liberdade. O encerramento da cronometragem e limite da prova será às 13h, seguida da premiação.

Todos os atletas que finalizarem o percurso receberão medalha de participação. E, para cada modalidade haverá premiação com troféus para os cinco primeiros colocados, e para os cinco primeiros colocados por faixa etária.