Em aula de campo, estudantes visitam produtores rurais de Bodoquena

Aprender com a prática tem sido o lema de estudantes da UFMS. Dessa vez, acadêmicos e docentes de Geografia do Câmpus de Aquidauana (CPAQ) visitaram a cidade de Bodoquena (MS) e conheceram os produtores rurais da região.

Durante a aula de campo, realizada no dia 22 de maio, o grupo de futuros bacharéis foi até o distrito de Morraria do Sul, em Bodoquena (MS), para conhecer sua Associação de Pequenos Produtores Rurais. A atividade foi programada dentro da disciplina de Práticas Interdisciplinares de Campo, sob coordenação do Prof. André Luiz de Carvalho.

E houve muito aprendizado na visita. O senhor Trindade e a senhora Tereza, lideranças locais, apresentaram aos acadêmicos um breve histórico acerca da formação do povoado e da própria associação, além de apresentarem as instalações de beneficiamento dos produtos agrícolas, vendidos principalmente para o comércio dos municípios de Bodoquena e Bonito.

Segundo o Prof. André Luiz de Carvalho, a oportunidade foi bem aproveitada pelos estudantes: “os acadêmicos conheceram algumas dificuldades enfrentadas por pequenos produtores rurais, como o escoamento de sua produção e a conquista de novos mercados. Também foram discutidas questões sobre o planejamento territorial, além de outros campos de conhecimento relacionados à formação do bacharel em Geografia”.

Além da participação do Prof. André e estudantes, também acompanharam o grupo os docentes Fernando Rodrigo Farias (Geografia) e Eros Salinas Chaves (Prof. Visitante).