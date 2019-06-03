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Bodoquena

Prefeitura de Bodoquena promove Semana do Meio Ambiente

Renan Nucci

Publicado em 03/06/2019 às 10:08

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A Prefeitura Municipal de Bodoquena, por meio da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, realiza, de 5 a 7 de junho, a Semana do Meio Ambiente, com uma programação especial em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado dia 5 de junho.

O evento inicia na quarta-feira (05), a partir das 8h, na Escola Estadual João Pedro Pedrossian, com o plantio de mudas arbóreas e seguirá, das 14h às 21h, na Feira do Produtor, com amostras de trabalhos e projetos sustentáveis da Policia Militar Ambiental, Fundação Neotropica, Agraer, Edem Agrominerais, Parque Nacional da Serra da Bodoquena, Geoparque Bodoquena-Pantanal, e das escolas municipais e estaduais do município. Além de show cultural, apresentação da Banda Municipal, apresentação de danças, paródias, oficina de compostagem, sorteio de brindes ecológicos e coleta de medicamentos vencidos. A mesma programação seguirá durante toda a quinta-feira (06), das 14h às 22h, também na Feira do Produtor.

Já no dia 7, sexta-feira, acontecerá o passeio ecológico com visita técnica na caverna no Assentamento Campina, a partir das 8h. Para participar do passeio é necessário realizar inscrição, até o dia 6 de junho, durante o evento, pois as vagas são limitadas. A programação será encerrada com o plantio de mudas arbóreas na Escola Municipal Dr. Arnaldo Estevão Figueiredo.

Segundo o engenheiro ambiental Danillo Ângelo dos Santos, o intuito do evento é conscientizar a população, “O evento foi pensando visando sensibilizar a população em relação às boas práticas sustentáveis para o meio ambiente, tanto que os trabalhos expostos têm o objetivo de orientar a população em relação ao bom uso dos recursos naturais”, completa.

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