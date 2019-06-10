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Solidariedade

Após reportagem, doações transformam projeto de Bodoquena

Projeto de Zenaide de Souza Vieira ganhou doações e parceiros após reportagem do O Pantaneiro

Thailla Torres

Publicado em 10/06/2019 às 13:35

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Moradores de Bodoquena se comoveram com a história de dona Zenaide de Souza Vieira que está à frente de um projeto humanizado no município. Após reportagem de O Pantaneiro, a moradora e voluntária conseguiu doações de brinquedos, alimentos e até mobiliário para o projeto social. Ela ainda ganhou apoiadores que prometeram continuar fazendo parte da sua iniciativa.

“Os doadores estão aparecendo um atrás do outro. Estou muito agradecida. Já ganhamos armário, brinquedos e pula-pula” agradeceu Zenaide.

Com a ajuda, Zenaide faz novos planos.  “Se continuar desse jeito, vamos estender o projeto para outros bairros da cidade”, diz.

Zenaide tem 52 anos e criou um projeto social em Bodoquena que atende crianças e adultos. Além do sopão, distribuído com a ajuda de outros voluntários que contribuem na mão-de-obra e com a doação dos ingredientes, os encontros ainda trazem uma palavra de conforto espiritual, com orações e dinâmicas entre os participantes.

Zenaide foi ampliando a rede de contatos com mais voluntários que se predispuseram a contribuir na empreitada. Com algumas empresas patrocinadoras e pessoas que conheceram seu trabalho, a rede solidária só tem aumentado.

Quem tiver interesse em contribuir com o projeto de Zenaide, basta procurá-la na Rua Antônio Ferreira Vital, n. 289,Bairro Santo Afonso. O telefone de contato é o (67) 99928-6216

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