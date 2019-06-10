Flagrada por câmeras, mulher é presa após furtar celular em posto de Bodoquena

Mulher de 32 anos foi presa na manhã de sábado, depois de furtar o aparelho de telefone celular da recepcionista de um posto de combustíveis localizado no Jardim Aeroporto, em Bodoquena.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima disse que teve o aparelho tomado enquanto fazia atendimento e, ao averiguar as imagens da câmera de segurança, identificou uma suspeita em uma caminhonete.

Em posse das informações, os policiais passaram a fazer rondas pela região e flagraram o veículo em frente à Escola Municipal Arnaldo Estevão Figueiredo, oportunidade em que a mulher foi abordada.

Com ela estava o celular e um cartão que estava guardado junto com a capa do aparelho. Diante dos fatos, ela recebeu voz de prisão em flagrante por furto e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.

Com informações de Ricardo Flores