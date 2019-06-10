‘Vou te matar de traumatismo de tanto te bater’, diz homem ao agredir mulher

Homem de 28 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de sábado, em Bodoquena, depois de agredir a esposa de 28 anos, nas imediações da rodoviária, no Jardim Aeroporto. Ele deu vários socos na vítima e disse que iria matá-la de traumatismo de tanto agredi-la.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima procurou a polícia por volta das 23h30, com o filho pequeno no colo, alegando que havia sido agredida pelo marido. Ela conta que começou a apanhar dele na Rua Miguel José Fagundes e tentou correr para a praça, pois era um local mais iluminado e poderia pedir ajuda.

No entanto, ele a seguiu e na esquina com a Rua Manoel de Pinho a segurou e passou a agredi-la com socos na cabeça, atingindo, inclusive, a criança que estava no colo dela. A mulher caiu por conta do ataque, ocasião em que o agressor a arrastou para uma mata onde disse que iria espancá-la até a morte.

No entanto, alguns jovens passavam pelo local e conseguiram impedir algo pior. A vítima procurou a PM e o agressor fugiu. Os policiais fizeram rondas, mas não o localizaram inicialmente. No entanto, ao irem para a casa da vítima buscar os documentos dela para registro da ocorrência, se depararam com o homem dormindo na cama do casal. Ele desacatou os policiais e tentou resistir, mas foi preso.

Com informações de Ricardo Flores