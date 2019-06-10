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Bodoquena

‘Vou te matar de traumatismo de tanto te bater’, diz homem ao agredir mulher

Caso ocorreu na noite de sábado, em Bodoquena

Renan Nucci

Publicado em 10/06/2019 às 07:20

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Homem de 28 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de sábado, em Bodoquena, depois de agredir a esposa de 28 anos, nas imediações da rodoviária, no Jardim Aeroporto. Ele deu vários socos na vítima e disse que iria matá-la de traumatismo de tanto agredi-la.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima procurou a polícia por volta das 23h30, com o filho pequeno no colo, alegando que havia sido agredida pelo marido. Ela conta que começou a apanhar dele na Rua Miguel José Fagundes e tentou correr para a praça, pois era um local mais iluminado e poderia pedir ajuda.

No entanto, ele a seguiu e na esquina com a Rua Manoel de Pinho a segurou e passou a agredi-la com socos na cabeça, atingindo, inclusive, a criança que estava no colo dela. A mulher caiu por conta do ataque, ocasião em que o agressor a arrastou para uma mata onde disse que iria espancá-la até a morte.

No entanto, alguns jovens passavam pelo local e conseguiram impedir algo pior. A vítima procurou a PM e o agressor fugiu. Os policiais fizeram rondas, mas não o localizaram inicialmente. No entanto, ao irem para a casa da vítima buscar os documentos dela para registro da ocorrência, se depararam com o homem dormindo na cama do casal. Ele desacatou os policiais e tentou resistir, mas foi preso.

Com informações de Ricardo Flores

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