PM captura foragido da justiça durante abordagem em Bodoquena

Bodoquena
Nesta segunda-feira (10), policiais do 3º Pelotão, da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar de Bodoquena, prenderam um foragido da justiça.
Em patrulhamento na Rua Miguel José Fagundes na área central da cidade, os militares realizaram abordagem em um homem de 34 anos.
Após checagem, foi constatado que havia em desfavor dele um mandado de prisão em aberto e por esse motivo recebeu voz de prisão dos policiais.
O autor foi preso e conduzido à delegacia de Polícia Civil para as providências que o caso requer.
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