Homem é preso por espancar esposa na frente dos filhos em Bonito

Bonito
Ontem, policiais militares da 1ª Companhia Independente de Bonito, foram acionados para atender uma ocorrência na vila Donaria, após vizinhos ouvirem briga de um casal.
O fato em questão aconteceu quando o autor de 24 anos chegou à sua casa pela madrugada, embriagado, e que sem motivo algum começou a espancar sua esposa de 25 anos com um cinto, causando lesões em todo o corpo, violência esta praticada na presença de seus filhos.
Portanto, os policiais constatando o crime de violência doméstica deu voz de prisão ao autor, sendo que ele resistindo à prisão, investiu contra a equipe policial, lesionando um dos policiais, que após esse fato o autor foi imobilizado.
E por fim o autor foi preso e encaminhado para delegacia de policia civil para as providencias que o caso requer.
Saúde
Ação vai ocorrer das 07h às 17h na Unidade ESF Centro; população poderá contribuir para reforçar os estoques destinados a pacientes que precisam de transfusão
Operação Mulher Segura
Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Prejuízo
Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender
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