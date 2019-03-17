Homem é preso por espancar esposa na frente dos filhos em Bonito

Ontem, policiais militares da 1ª Companhia Independente de Bonito, foram acionados para atender uma ocorrência na vila Donaria, após vizinhos ouvirem briga de um casal.

O fato em questão aconteceu quando o autor de 24 anos chegou à sua casa pela madrugada, embriagado, e que sem motivo algum começou a espancar sua esposa de 25 anos com um cinto, causando lesões em todo o corpo, violência esta praticada na presença de seus filhos.

Portanto, os policiais constatando o crime de violência doméstica deu voz de prisão ao autor, sendo que ele resistindo à prisão, investiu contra a equipe policial, lesionando um dos policiais, que após esse fato o autor foi imobilizado.

E por fim o autor foi preso e encaminhado para delegacia de policia civil para as providencias que o caso requer.