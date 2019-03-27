Flagrado com farol apagado, homem é preso pilotando embriagado em Bonito

Bonito
Prisão ocorreu na Rua Cândido Luiz Braga
Ontem, a Polícia Militar de Bonito prendeu um motociclista que pilotava embriagado. A equipe fazia patrulhamento na Vila Marambaia, quando na Rua Cândido Luiz Braga percebeu o tráfego de uma moto Honda CB 250 com o farol apagado.
Devido à condução anormal, os policiais realizaram a abordagem, no entanto, o condutor de 34 anos estava em visível estado de embriaguez. Ele foi submetido ao etilômetro (bafômetro) resultando em crime de trânsito e por isso recebeu voz de prisão.
O condutor estava com a CNH vencida e a documentação do veículo não estava devidamente licenciado. A moto foi recolhida para o pátio do Detran local. O autor foi conduzido para delegacia de Polícia Civil para as providências que o caso requer.
Saúde
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Operação Mulher Segura
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Prejuízo
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