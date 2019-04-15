Major do Exército é morto a facadas na frente de hotel em Bonito

Bonito
Caso foi registrado como homicídio, mas polícia não descarta latrocínio
A Polícia Civil investiga a morte de um major aposentado do Exército Brasileiro, de 58 anos, morto a facadas na noite deste domingo, em Bonito. A vítima estava na porta de um hotel que supostamente se envolveu em uma discussão e acabou esfaqueada.
"Soube que alguns moradores estão comentando que seria um assalto, porém, não confirmamos esta versão. Temos um suspeito já identificado e estamos fazendo buscas desde o início da madrugada", afirmou ao G1 o delegado Gustavo Henrique Barros, responsável pelas investigações.
O caso foi registrado como homicídio doloso, mas a polícia não descarta outras possibilidades, como latrocínio. As investigações estão sob sigilo neste momento. Paulo foi professor do Colégio Militar de Campo Grande
Saúde
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Operação Mulher Segura
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Prejuízo
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