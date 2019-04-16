Acusado de matar major tem passagem por ameaça, desacato e tráfico de drogas

A polícia prendeu o suspeito de matar a facada o major aposentado do Exército e professor de matemática Paulo Settervall, de 57 anos. O crime ocorreu há dois dias, em Bonito, a 278 km de Campo Grande. O suspeito estava em uma casa abandonada, nesta terça-feira (16).

A vítima passava férias com a família, quando foi atingida por um golpe pelo suspeito na porta do hotel, localizado na rua Luiz da Costa Leite.

Os familiares do suspeito ressaltaram que ele estava muito nervoso e pediu ajuda de conhecidos para fugir. A polícia então concentrou os esforços em todas as saídas da cidade, quando ele foi encontrado em uma casa abandonada, após 30 horas de trabalho.

O hoem tem 31 anos e antecedentes pelos crimes de ameaça, desacato e tráfico de drogas, sendo preso em 2010 pelo último crime. O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil.