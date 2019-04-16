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Miranda

PMA multa dois por pesca ilegal e apreende pescado, barco e motor

Thailla Torres

Publicado em 16/04/2019 às 15:14

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Policiais Militares Ambientais do Distrito de Águas do Miranda, em Bonito, autuaram um paranaense e um sul-mato-grossense por pesca ilegal. Durante fiscalização no rio Miranda ontem (15), a equipe parou em um pesqueiro e dentro de um freezer encontrou 13 kg de pescado das espécies pacu, piavuçu e piraputanga. Um turista, de 55 anos, residente em Lobato (PR) confessou ser proprietário do pescado e tê-lo capturado acima da cota.

A cota de captura para cada pescador amador, categoria da sua licença, é de 5 kg mais um exemplar e cinco exemplares de piranha. O pescado foi apreendido e o homem foi  multado em R$ 960,00. Ele responderá por crime ambiental de pesca predatória. A pena é de um a três anos de prisão. O pescado será doado para instituições filantrópicas.

Em seguida, também em Bonito, policiais autuaram um pescador, de 60 anos, que estava em uma embarcação e pescava sem licença ambiental. Com ele foram apreendidos barco, motor de popa com tanque de combustível e um molinete com vara. Ele iniciava a pescaria e ainda não havia capturado nenhum peixe. Ele foi multado em R$ 800,00.

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