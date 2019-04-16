Suspeito de matar major na frente de hotel em Bonito é preso

A polícia prendeu na madrugada desta terça-feira o suspeito de ter matado o professor de Matemática e major aposentado do Exército Brasileiro Paulo Setterval, em frente a um hotel de Bonito na noite de domingo. A captura ocorreu por volta das 3 horas, depois de quase 30 horas de cerco policial.

O delegado responsável pelo caso, Gustavo Henrique, não revelou detalhes e disse que dará outras informações à imprensa durante coletiva de imprensa na Capital. Conforme noticiado, a vítima estava a passeio com amigos da Bahia quando o crime aconteceu.

Paulo estava hospedado em um hotel e, por volta das 23 horas de domingo, desceu para fumar, quando foi abordado pelo suspeito. Depois de uma breve conversa, o criminoso atingiu a vítima com facada no peito e fugiu. A ação foi registrada por imagens de câmeras de segurança.