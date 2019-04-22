Polícia fecha boca de fumo e apreende R$ 20 mil em drogas em Bonito

Bonito
A Polícia Civil de Bonito realizou operação no fim da tarde deste sábado de feriado (20) e prendeu um homem em sua residência após a polícia localizar mais de R$ 20 mil reais em drogas enterradas. Ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico.
Segundo informou o delegado Gustavo Henriques Barros, o traficante negociava a substância de sua residência, localizada em frente à escola municipal da cidade. “Ele vendia droga há cerca de quinze metros do portão de uma escola de educação infantil e era responsável pelo comércio de grande quantidade de pasta base no município”, explicou o delegado.
Após semanas de monitoramento, os investigadores chegaram ao investigado, conhecido vulgarmente por “Cavalo”, como sendo um dos principais responsáveis pela venda de pasta base em Bonito. Segundo informações obtidas durante as investigações, o traficante mantinha uma boca de fumo no interior de sua residência. Gustavo Henriques representou pela busca e apreensão, cumprida ao final da tarde deste sábado.
Os policiais localizaram parte da droga já embalada em pequenas porções para a venda no interior da residência. O restante da substância, que daria para se obter outras 415 porções, estava enterrada em um esconderijo. O valor total da droga apreendida foi avaliado em mais de R$ 20.000,00.
Saúde
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Prejuízo
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