Passeio Ciclístico do Dia do Trabalho é transferido para sábado em Bonito

Bonito
O evento homenageia o Dia do Trabalho e o Dia Mundial do Ciclista, marcando também o início da Campanha Maio Amarelo, voltada para combater o grande número de acidentes e mortos no trânsito
Devido à chuva a Secretaria Municipal de Esportes da prefeitura transferiu para o próximo sábado, dia 4 de maio, a realização do 3º Passeio Ciclístico do Trabalhador - programado para a manhã de quarta-feira - dia 1º.
A participação será livre - sem a necessidade de inscrições - e a concentração será a partir das 08h00 em frente à Capela Sagrada Família. A largada está prevista para 08h30.
Após o passeio haverá sorteio de brindes e de 5 bicicletas, também na Praça da Liberdade.
O evento homenageia o Dia do Trabalho e o Dia Mundial do Ciclista, marcando também o início da Campanha Maio Amarelo, que tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para o grande número de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo.
O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Esportes, em parceria com o DEMTRAT (Departamento Municipal de Transporte e Trânsito) e a entidade Amigos da Bike, com apoio da 1ª Companhia da Polícia Militar, da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde.
Saúde
Ação vai ocorrer das 07h às 17h na Unidade ESF Centro; população poderá contribuir para reforçar os estoques destinados a pacientes que precisam de transfusão
Operação Mulher Segura
Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Prejuízo
Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS