Passeio Ciclístico do Dia do Trabalho é transferido para sábado em Bonito

Devido à chuva a Secretaria Municipal de Esportes da prefeitura transferiu para o próximo sábado, dia 4 de maio, a realização do 3º Passeio Ciclístico do Trabalhador - programado para a manhã de quarta-feira - dia 1º.

A participação será livre - sem a necessidade de inscrições - e a concentração será a partir das 08h00 em frente à Capela Sagrada Família. A largada está prevista para 08h30.

Após o passeio haverá sorteio de brindes e de 5 bicicletas, também na Praça da Liberdade.

O evento homenageia o Dia do Trabalho e o Dia Mundial do Ciclista, marcando também o início da Campanha Maio Amarelo, que tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para o grande número de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo.

O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Esportes, em parceria com o DEMTRAT (Departamento Municipal de Transporte e Trânsito) e a entidade Amigos da Bike, com apoio da 1ª Companhia da Polícia Militar, da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde.