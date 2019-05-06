Homem causa acidente de trânsito e é preso por embriaguez em Bonito

Neste domingo (05), policiais da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar de Bonito prenderam um homem embriagado que se envolveu em acidente de trânsito.

Os militares realizavam policiamento no evento que estava acontecendo no clube do laço, quando um condutor de 42 anos comunicou a equipe de que uma camionete havia colidido em seu veículo Gol.

Os policiais deslocaram à Rua Ramão Mayresse de Souza e constataram a colisão de uma F4000 de cor vermelha e o Gol, visto que ambos os veículos estavam presos um ao outro.

A versão relatada do fato é que o condutor de 47 anos, com sua F4000, realizou uma manobra em marcha ré e logo após colidiu no Gol que estava estacionado no outro lado da via.

Sendo assim os condutores realizaram o teste de etilômetro (bafômetro), no entanto o teste do condutor da F4000 resultou em crime de trânsito e por isso ele recebeu voz de prisão. O condutor foi preso e conduzido à delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.