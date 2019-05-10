PM de Bonito prende mulher de 30 anos com mandado de prisão

Ontem, policiais militares da 1ª Companhia Independente de Bonito realizavam patrulhamento pela área central, na Rua 31 de março, quando prenderam uma foragida de 30 anos.

Durante abordagem, os policiais realizaram checagem e constataram que havia em desfavor dela um mandado de prisão em aberto, e por isso, ela recebeu voz de prisão.

A autora foi presa e conduzida à delegacia de Polícia Civil para as providências que o caso requer.