PM de Bonito prende mulher de 30 anos com mandado de prisão

Bonito
Ontem, policiais militares da 1ª Companhia Independente de Bonito realizavam patrulhamento pela área central, na Rua 31 de março, quando prenderam uma foragida de 30 anos.
Durante abordagem, os policiais realizaram checagem e constataram que havia em desfavor dela um mandado de prisão em aberto, e por isso, ela recebeu voz de prisão.
A autora foi presa e conduzida à delegacia de Polícia Civil para as providências que o caso requer.
Saúde
Ação vai ocorrer das 07h às 17h na Unidade ESF Centro; população poderá contribuir para reforçar os estoques destinados a pacientes que precisam de transfusão
Operação Mulher Segura
Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Prejuízo
Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender
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